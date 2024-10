Al Verdi c’è il filosofo del pianoforte. L’estasi di Allevi tra gioia e tormento

di Chiara Caselli

Tutto esaurito al Teatro Verdi per il concerto di Giovanni Allevi, che è tornato recentemente a calcare il palcoscenico dopo un lungo stop seguito alla diagnosi, nel 2022, di un mieloma multiplo. Domani sera il ‘filosofo del pianoforte’ (ore 20.45) incontrerà il suo pubblico in un concerto per piano solo già sold out da settimane. Libertà interiore, tormento, gioia sfrenata, impennate ritmiche irregolari, struggenti cantabili, lampi di genio: questi i mondi attraverso cui si sviluppa il suo ultimo album, ‘Estasi’, al centro della serata, insieme ai suoi brani più amati. Attraverso i canali social, il pianista ha ininterrottamente tenuto informato il pubblico sul suo stato di salute, esprimendo profonda gratitudine verso le centinaia di migliaia di follower in attesa di emozionarsi ancora con le sue note romantiche e il suo tocco inconfondibile.

Allevi è stato ed è protagonista di un profondo rinnovamento della musica colta, riportando l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni. Diplomato in pianoforte e composizione e laureato in Filosofia con una tesi su ‘Il vuoto nella Fisica contemporanea’, si è esibito nelle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’Auditorium della Città Proibita di Pechino.

Grazie al suo impegno intellettuale, è diventato un punto di riferimento filosofico sui concetti di innovazione e analisi del cambiamento. Il suo ultimo libro, ‘I nove doni’, è una testimonianza sincera e una riflessione profonda sulla malattia che l’ha colpito. Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici e culturali, ha ricevuto anche la Stella d’Oro al Valor Mozartiano, il Premio Falcone e Borsellino, ed è Ambassador di Save the Children, impegnato in prima linea nella difesa dei diritti dei più piccoli.

Ha ricevuto apprezzamenti da figure illustri come Papa Benedetto XVI, Papa Francesco e il Premio Nobel Mikhail Gorbaciov, oltre che l’acclamazione del pubblico di settore.

La Nasa gli ha perfino intitolato un asteroide che si chiama giovanniallevi111561.

Inoltre, è autore e conduttore di una pluripremiata docuserie in onda su Rai Play, "Allevi in the Jungle".

Dalle note dell’ultimo singolo ‘Our Future’ dedicato al pianeta Terra, è partita la collaborazione con Earth Day European Network, che lo vede coinvolto come Ambassador della più importante iniziativa green dedicata alla Terra: è stato insignito di questo titolo per il suo ruolo di divulgatore presso i giovani, grazie al suo impegno intellettuale e al suo talento artistico, espressione di un linguaggio universale. Info Teatro Verdi -via Ghibellina, 99; www.teatroverdifirenze.it - www.bitconcerti.it