Al Niccolini va in scena New York. La star Jeff Goldblum alza il sipario

"Non vedo l’ora di salire sul palco Niccolini, è un vero gioiello storico con un’acustica incredibile. Suonare a pochi passi dal Duomo, dal Battistero e dal Campanile di Giotto è una fantastica opportunità". Parole dell’attore americano Jeff Goldblum – noto interprete di film come ’La mosca’, ’Jurassic Park’, ’II grande freddo’, ’Independence Day’ e ora sugli schermi tv con la serie di Netflix ’Kaos’– che stasera e domani (ore 21) inaugura la stagione del teatro più antico della città, esibendosi al pianoforte con il suo ensamble jazz ‘The Midred Snitzer Orchestra’. "Ho un legame particolare con Firenze – dice la star – e sono davvero felice di esibirmi in questa città che amo". Nonostante la fama cinematografica, Goldblum ha sempre avuto una grande passione per la musica jazz. "Ho iniziato a suonare il pianoforte a dieci anni, prendevo lezioni ma non avevo tanta disciplina, poi ho scoperto il jazz". Ed è stato subito amore. L’estate scorsa "ho fatto qualche concerto a New York" e adesso, per la prima volta in Italia, porterà "sul palco di Firenze i classici del jazz con arrangiamenti contemporanei".

Goldblum è soltanto il primo di una lunga serie di artisti internazionali che saliranno sul palco nel tentativo di ricreare le atmosfere newyorkesi in città. "Mi affascina l’idea di vivacizzare il centro storico con spettacoli originali e variegati, dalla musica alla prosa, passando per il cinema" spiega il direttore artistico Hershey Felder, artista, attore e pianista canadese. "La qualità assoluta di ogni evento in cartellone rappresenta più di tante parole ciò che proponiamo, portando in questo teatro storico nomi che abitualmente si esibiscono nei locali più esclusivi di Manhattan e che porteranno anche qui un po’ di quell’atmosfera unica, espressione delle tendenze culturali più recenti e stimolanti. Il Niccolini diventerà un must per chi cerca novità e qualità internazionali" aggiunge Felder, ricordando che ad animare la proposta culturale del teatro sarà l’associazione ’FirenzeOnStage’.

La nuova stagione del teatro proseguirà fino al 4 gennaio proponendo in totale 18 spettacoli con artisti internazionali tra cui il pianista argentino Sergio Tiempo, il pianista israeliano Boris Giltburg, l’orchestra Quatuor Arod, l’attore e cantante Santino Fontana e la pianista francese Anne Queffélec. "Una struttura meravigliosa, storica, cruciale nel panorama culturale della città. Adesso si apre un nuovo capitolo con un cartellone di grande qualità che sicuramente i fiorentini apprezzeranno" sostiene l’assessore alla Cultura di Palazzo Vecchio, Giovanni Bettarini.