Al Mugello torna un Doc. Ma stavolta non è Valentino. Il bell’Argentero in pista

Se all’autodromo del Mugello, in un caldo sabato di fine agosto, arriva ’il dottore’ è facile pensare che si tratti di Valentino Rossi, il campione di motociclismo che da qualche tempo ha ’parcheggiato’ il suo bolide ma per i fan resta sempre ’Il dottore’. Ma stavolta ai box dell’autodromo toscano è arrivato un altro dottore, quello più famoso della televisione: ’Doc’, alias Luca Argentero. L’attore torinese, che negli ultimi anni ha conquistato i fan (soprattutto le fan) con il camice del dottor Fanti della seguitissima serie Rai ’Doc - Nelle Tue mani’, è stato avvistato al Mugello per girare alcune scene di una serie tv che riguarderà il mondo dei motori e in particolare del campionato italiano Gran Turismo che proprio questo weekend fa tappa sul circuito toscano per il penultimo appuntamento della stagione 2025.

Location dei vari ciak è il box 16, occupato dalla troupe di Netflix che l’anno prossimo trasmetterà le sei puntate che verranno girate anche in tutte le altre piste toccate dal campionato. Al lavoro ci sono 70 persone fra operatori, tecnici, trucco e parrucco.

La trama della fiction è ancora top secret, ma durante le riprese nel box, Argentero sembra interpretare il ruolo di responsabile di un team che, con le cuffie in testa, durante una corsa, parla via radio al suo pilota suggerendo le manovre da effettuate in pista. Ad affiancare l’attore in questa nuova avventura televisiva c’è la 23enne Caterina Forza (nota per il ruolo di ’Nina’ nella serie tv ’Prisma’, firmata Prime Video), mentre il regista è Matteo Rovere, lo stesso di ‘Veloce come il vento’, il film con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, sempre ispirato al campionato italiano Gran Turismo, e girato in parte proprio al Mugello. Se per vedere Argentero in questa nuova serie ci sarà da aspettare il 2025, a breve l’attore ’nato’ nella Casa del Grande Fratello, sarà il protagonista di ’Ligas’, legal drama in sei episodi prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures e tratto da ’Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas’ di Gianluca Ferraris.