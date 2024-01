Al Mercato Centrale c’è una scorta di gruppo

San Lorenzo – con via Nazionale in testa – quando i locali chiudono fa davvero paura. Ma in piazza del Mercato Centrale c’è un ristorante, in cui lavorano in sala cinque donne, che è riuscito a vincere la paura con la forza della squadra.

"La sera, soprattutto in settimana quando non c’è nessuno in giro, ci chiudiamo dentro per risistemare tutto. E quando dobbiamo andare via, ci aspettiamo a vicenda. Nessuna di noi esce mai da sola, è troppo pericoloso" racconta Adele Vozza che dal 2019 gestisce la Trattoria Vecchio Mercato di piazza del Mercato Centrale. "Andiamo via tutte insieme, ci guardiamo le spalle l’una con l’altra e se qualcuna non ha mezzi propri c’è qualcuna pronta a dare un passaggio – prosegue –. Quando capita che in turno c’è uno dei due uomini con noi, invece, ci aspetta. Siamo una grande famiglia. I primi anni avevamo più paura, ora è come se ci fossimo un po’ abituate a convivere con questa sensazione".

Per Adele non c’è un giorno peggiore di un altro "ma tanto dipende dall’orario. Il vero problema è quando i nostri locali chiudono. Le nostre luci accese sono un presidio molto importante". Il Vecchio Mercato è stato in passato anche uno dei ristoranti promotori di una petizione lanciata per chiedere più controlli e da allora "sono stati fatti dei piccoli passi in avanti ma c’è ancora tanto da fare".

A volte è capitato che all’interno della Trattoria sia entrato qualcuno e abbia importunato i dipendenti, "altre volte ci sono state delle risse proprio fuori". "Ma la stazione e via Nazionale fanno più paura di piazza del Mercato Centrale – conclude Vozza –. Quello che serve? Più controlli. Abbiamo visto che quando il quartiere era pattugliato costantemente la situazione era migliorata".

ross.c.