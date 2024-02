Al liceo Galileo è tempo di forum: tre giorni di dibattiti, tra attualità, musica e giornalismo

Firenze, 19 febbraio 2024 - Tre giorni di forum, per affrontare una serie di argomenti che solitamente non entrano nelle aule scolastiche. È iniziato stamani il forum del liceo classico Galileo, in programma fino a domani l’altro. “Si tratta di una forma di didattica alternativa, organizzata e gestita da una commissione mista di docenti e studenti, che vede la partecipazione corale di tutte le componenti scolastiche”, spiega la professoressa Renata Guerra, coordinatrice della commissione. Se la mattina viene fatto l’appello, e dunque chi non c’è risulta assente, la partecipazione pomeridiana è libera. 85 in tutto le attività, tra incontri sulla Palestina, la violenza di genere, la storia italiana degli ultimi cinquant’anni. E poi l’accoglienza dei migranti, lo sport, con la storia del calcio e della Fiorentina, il giornalismo e la musica. Per la cronaca locale, ecco un focus sulla Gkn.

Ancora, tre appuntamenti dedicati alla questione delle carceri e un immancabile tuffo nel pane quotidiano dei ragazzi del Galileo: l’antichità classica. I relatori sono perlopiù esterni: si va dall’Asl alle associazioni come Artemisia e i Chille de la balanza. Il forum, il primo post Covid, è apprezzato anche dalla dirigente Liliana Gilli. E, tra i relatori, oltre a numerosi docenti universitari vede anche tanti ex alunni, che dunque ancora una volta testimoniano il loro affetto alla scuola che li vide tra i banchi.

Gli studenti del Galileo quest’anno non hanno occupato. Ed è per questo che è stato organizzato il forum. “Del resto, questi erano i patti iniziali”, dicono i docenti. Da parte loro, i ragazzi sono entusiasti della possibilità di scegliere tra così tante attività. Una pausa dal quotidiano ritmo scolastico per poi ripartire sui libri con rinnovato impegno. Anche il liceo scientifico Da Vinci ha optato per il forum. Sarà solo domani e vedrà perlopiù i docenti interni nelle vesti di relatori.