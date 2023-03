Al Giotto Jazz Festival arriva il concerto di Raphael Gualazzi

Al Giotto Jazz Festival c’è Raphael Gualazzi (foto). Il cantautore, compositore e produttore urbinate sarà protagonista stasera alle 21 al teatro Giotto di Vicchio con al suo fianco, come special guest, i Funk Off. Composito il programma che domani chiude questa XXIV edizione: alle 10 si apre nel centro di Vicchio il mercatino vintage e alle 12,30 L’Antica Porta di Levante propone un brunch in jazz con il Dear Carmen trio. Alle 15 in piazza Giotto presentazione del libro "Frequenze Fiorentine. Firenze anni ‘80" di Bruno Casini, alla presenza dell’autore con i suoi vinili. Nella stessa piazza alle 16 spazio alle turbinose danze del Tuballoswing e alle 17 esibizione della funk band Rush To 70’s. Alle 18.30 aperitivo con dj set in piazza Giotto e alle 21, 30 al teatro Giotto gran finale con il Cettina Donato-Ninni Bruschetta Sextet "I Siciliani".

Giovanni Ballerini