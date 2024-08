Al fresco... senza mare. I torrenti della Toscana dove si può fare il bagno

Cerchi un po’ di relax fuori dalle spiagge e lontano dal mare? Magari sei una di quelle persone che ama la montagna (o la campagna) ma desidera farsi un bagno. Tante le possibilità, in Toscana. Tra queste c’è il più famoso: il SentierElsa, a Colle Val d’Elsa. Un lungo percorso che segue il torrente e nel quale è possibile fare il bagno e tuffarsi nelle acque turchesi. In provincia di Lucca sono due i luoghi che oggi vi proponiamo. Si parte con la Laguna Blu, uno degli scorci più suggestivi del Torrente Lima, nel comune di Bagni di Lucca, dove si trova anche un parco avventura. Vicino, ecco la Polla di Malbacco a Saravezza: una bella insenatura in cui è possibile rinfrescarsi in mezzo alla natura. Infine, se ci si trova in provincia di Grosseto e si vuole passare una giornata alternativa, perché non scegliere i Canaloni del Torrente Farma, che si raggiungono con una camminata di mezz’ora nel bosco?