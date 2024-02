Aiuto per il web. Ecco il Punto digitale facile

Inaugurato alla Misericordia di Rufina il nuovo Punto digitale facile, che rappresenta un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi. Il Punto digitale facile (Pdf) è, in sostanza, un centro fisico il cui scopo è fornire ai cittadini adeguato supporto ed una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione, allo scopo di favorire l’inclusione digitale e l’aumento delle competenze informatiche nella popolazione. Quello di Rufina, che ha sede in Piazza Umberto I 40, sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, chiuso il venerdì pomeriggio.

Gli utenti potranno usufruire di assistenza da parte di un operatore, oltre che di una postazione dedicata. Per contatti ed appuntamenti è possibile rivolgersi al numero telefonico 0558397089. "Si tratta - dice il sindaco di Rufina, Vito Maida - di una grande opportunità per le fasce più deboli e fragili della popolazione che si avvicinano alle nuove tecnologie. L’apertura del Punto Digitale Facile a Rufina, oltre ad essere una bella opportunità, rappresenta anche un notevole impegno per la Confraternita della Misericordia di Rufina. Qualcosa che, comunque, consente a Rufina di fare un passo avanti in materia di servizi alla cittadinanza". Il finanziamento che il comune di’ Rufina trasferirà alla Misericordia è di 30mila euro, oltre a tutte le attrezzature - tablet, computer e quant’altro -per ulteriori 11mila euro, già presenti nel bilancio del Comune. "I Punti digitali facili - aggiunge l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali della Regione Toscana, Stefano Ciuoffo - rappresentano un’azione concreta ed inclusiva che la Regione mette in campo per ridurre il divario digitale, che interessa soprattutto gli strati più fragili della nostra società, a partire da quella più anziana".

Leonardo Bartoletti