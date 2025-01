Aiuto ai fragili. Via al progetto: "Sos in Salute"

L’Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa OdV e i servizi dell’Arciconfraternita Impresa sociale annunciano l’apertura del desk "SOS Comunicazione in Salute". Il servizio gratuito è attivo presso gli ambulatori in viale Corsini (20 -22 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 14). La realizzazione è in collaborazione con il Centro Ricerche "scientia Atque usus" per la Comunicazione Generativa ETS Firenze (Centro ricerche sAu) e il Generative Communication Lab della Fondazione PIN – Polo di Prato dell’Università di Firenze. Il desk si pone l’obiettivo di facilitare la comprensione delle informazioni sanitarie e promuove una comunicazione chiara ed efficace con i pazienti, le famiglie, i caregiver, offrendo risposte alle domande poste al personale in presenza, oppure anche chiamando lo 055820235 o sms/whatsapp, e direttamente online attraverso una pagina web www.ambulatorimisericordiasancasciano.it e www.misericordiasancascino.it. Il servizio è stato pensato per le categorie "fragili" o coloro che necessitano di mediazione linguistica o culturale. "Riteniamo fondamentale che ogni persona abbia il diritto di comprendere le informazioni sanitarie che la riguardano e di sentirsi parte attiva nel proprio percorso di cura" afferma il Presidente Paolo Bandinelli dei Servizi dell’Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano.

A.T.