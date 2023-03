Aiuto agli anziani di Auser e Regione

Anziani sempre più attivi e protagonisti nella società, una risorsa importante e non un carico. Si parlerà di questo nell’incontro, promosso da Auser Toscana, in programma domani alle 10 nella Sala Conforti della sede Auser in via Pasolini 105. In particolare, il confronto sarà dedicato all’accordo di collaborazione con la Regione Toscana "Verso l’invecchiamento attivo" con l’analisi dei contenuti sul diritto e la promozione alla salute e sulle azioni previste in merito alla prevenzione come gli stili di vita, la sana alimentazione, l’attività motoria, la formazione sulle competenze digitali, i rapporti intergenerazionali. All’iniziativa, aperta a tutti, parteciperanno la presidente di Auser Toscana Simonetta Bessi, l’assessore regionale al Diritto alla Salute Simone Bezzini, l’assessore regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli e la vice Presidente di Auser Nazionale Lella Brambilla.