"Aiuti Scuola a Campi Bisenzio: Libri, Autobus e Richiesta"

Potranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle 12 del 22 settembre le domande di partecipazione al bando per il cosiddetto "Pacchetto Scuola". Gli interessati dovranno inviare le richieste utilizzando esclusivamente la modalità on line accedendo alla piattaforma FIDO. Il Pacchetto Scuola è un contributo individuale per il Diritto allo Studio che viene concesso, su domanda, agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per ottenerlo gli studenti dovranno essere residenti a Campi, avere un’età non superiore ai 20 anni e appartenere a un nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente minorenni non superiore a 15.748,78 euro. Il beneficio, da un minimo di 130 a un massimo di 300 euro nei limiti delle risorse disponibili e assegnate al Comune di Campi, può essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo o di altro materiale didattico, per servizi scolastici.