Airc e Fondazione CR Firenze. Collaborazione e borse di studio in memoria di Pierluigi Rossi Ferrini

Nel nome di Pierluigi Rossi Ferrini, ematologo di fama internazionale, la borsa di studio vinta dalla giovane ricercatrice Luisa Maresca sostiene un progetto di ricerca triennale per identificare una nuova combinazione di farmaci per il trattamento del melanoma cutaneo, bloccando la crescita del tumore e stimolando la risposta del sistema immunitario contro di esso. E’ uno dei punti fondamentali del rinnovato impegno congiunto tra Fondazione Airc e Fondazione CR Firenze: insieme per il 2024 hanno messo a disposizione della ricerca fiorentina quasi 2 milioni per un totale di 18 progetti più la borsa di studio, contribuendo così all’avanzamento della ricerca oncologica nel nostro territorio. Da otto anni, ricorda Airc, la collaborazione con la Fondazione CR con finanziamenti totali da 13 milioni per un centinaio di ricercatori per lo più under 40 anni, sta permettendo di accrescere il livello di eccellenza della ricerca. Attualmente vengono sostenuti 17 Investigator Grant all’Università di Firenze, l’Ispro di Firenze e l’Azienda Usl Toscana Centro. A questi si aggiunge la borsa di studio intitolata al professor Rossi Ferrini, già consigliere e vicepresidente della Fondazione CR Firenze, oltre che advisor per il settore ricerca scientifica dell’Università di Firenze.