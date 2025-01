Ai Poggioloni scontro d’alta quota. Il Fiesole stoppa il Bagno a Ripoli

Il Fiesole Calcio ferma la corsa del Bagno a Ripoli disputando una eccellente partita. Nel girone B del campionato Allievi provinciali, il Fiesole secondo in classifica, ha battuto 3-1 la capolista Bagno a Ripoli, allo stadio Poggioloni delle Caldine. Una sfida al vertice molto sentita tra le due società che hanno finora dominato il torneo. Il Bagno a Ripoli aveva inanellato 14 vittorie consecutive, compresa quella della gara d’andata vinta con lo stesso punteggio (3-1) proprio contro il Fiesole. Stavolta però si è dovuto arrendere ad una prestazione perfetta dei bianco verdi, allenati da Giorgio Iannaco, Nicola Scatarzi e Niccolò Baldi. Un gruppo storico che due anni fa aveva vinto il campionato provinciale Giovanissimi, ottenendo il passaggio ai regionali di categoria.

Il Bagno a Ripoli, allenato da Giovanni Giannetto, parte benissimo ed approfitta di uno svarione difensivo dei padroni di casa e passa in vantaggio con Galli. Il Fiesole non si scompone e dopo pochi minuti pareggia grazie ad un’azione in velocità concretizzata da Ignesti. I padroni di casa continuano ad attaccare e segnano il 2-1 grazie a Ciullini che concretizza in rete, di testa, a seguito di cross di Spadaro. Il Bagno a Ripoli recrimina per una clamorosa traversa di Rasulo. Nel secondo tempo tante occasioni da rete e tanti errori per entrambe le formazioni. Da segnalare una espulsione per parte ed una traversa colpita dal neo entrato Bartoli che poi, proprio al 90°, è bravo a procurarsi e poi a realizzare il rigore del definitivo 3-1 per il Fiesole. Il Bagno a Ripoli rimane in testa alla classifica con 42 punti, il Fiesole adesso insegue a quota 39 punti.

La formazione del Fiesole: Colucci, Pacciani, Spadaro, Martino, Guarducci, Romoli, La Monica, Baldini, Ciullini, Andreoni, Ignesti. A disp.: Bartolini, Palchetti, Battini, Bombacci, Di Pace, Portanova, Niccolò Pucci, Reali, Del Prete, Lorenzo Pucci, Federico Ferrara.

Il Bagno a Ripoli è sceso così in campo: Rey, Mazzoni, Ferraro, Banducci, Paolantoni, Carrai, Castellini, Parisi, Galli, Rasulo, Gennai. A disp.: Sderci, Amirova, Pantani, Burroni, Greco, Rossi, Barocchi, Frusciante.

F. Que.