Agresti, la mostra fotografica

La Sala del Basolato (piazza Mino) ospiterà, da domani 4 al 10 maggio, una mostra con gli scatti del fotografo Edoardo Agresti sul mondo del matrimonio, per il quale ha ricevuto numerosi presi, grazie all’uso sapiente del bianco e nero. L’inaugurazione sarà alle 17:30 e prevede la presentazione del libro scritto dallo stesso Agresti "La fotografia e l’arte del gin tonic". Il venisage sarà infatti accompagnato da una degustazione di gin per i partecipanti. Inoltre martedì 7 maggio alle 20:45, il fotografo presenterà alcuni reportage realizzati in giro per il mondo: Haiti, Zambia, Cuba, Brasile. Nato a Firenze, Agresti ha ereditato dalla famiglia la passione per i viaggi e la fotografia, che lo ha portato a esplorare oltre 130 paesi in tutto il mondo. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo lavoro, sia nel fotogiornalismo sia nel reportage matrimoniale.