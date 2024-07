Agnoletti, container per aule. Lezioni nel parcheggio del liceo

Una parte degli studenti della succursale di Campi Bisenzio del liceo Agnoletti sarà ospitata in una struttura prefabbricata nell’area del parcheggio della sede principale a Sesto, in via Madonna del Piano, nel prossimo anno scolastico. Il trasferimento, che dovrebbe essere limitato a nove mesi, è dovuto agli importanti lavori di adeguamento sismico previsti nei prossimi mesi nel plesso campigiano e il consiglio comunale di Sesto dovrà dare formalmente il via libera all’operazione, presentata ieri mattina in Seconda commissione consiliare, il prossimo martedì. La struttura, amovibile e di un solo piano fuori terra, sarà posizionata direttamente sulla sede stradale su un’area di proprietà della Città Metropolitana e ospiterà cinque aule (una delle quali per i docenti) di 44 metri quadrati di superficie e servizi igienici. Stando alle prime informazioni le classi spostate da Campi a Sesto dovrebbero essere tre. "Abbiamo preso atto della richiesta proveniente dalla Città Metropolitana che ha individuato in queste strutture temporanee da realizzarsi sul nostro territorio la soluzione più idonea per ospitare la succursale di Campi – spiega l’assessore all’istruzione Sara Martini –. Per quanto di nostra competenza abbiamo messo in campo il massimo dell’impegno e della disponibilità per arrivare a concludere i necessari passaggi amministrativi nel giro di poche settimane. È doveroso, quindi, rivolgere un ringraziamento ai nostri uffici e ai tecnici coinvolti per la tempestività con cui hanno operato". Tempestività effettiva visto che la richiesta del permesso a costruire per il prefabbricato da parte della Città Metropolitana è stata protocollata lo scorso 20 luglio. Una sistemazione adottata d’urgenza e certamente non confortevole al massimo e che deve rimanere comunque temporanea, come puntualizza ancora Martini: "Lo spostamento a Sesto all’interno di strutture prefabbricate è una soluzione necessaria per garantire il diritto allo studio ad alunne e alunni – dice – ma non è quella ottimale e dovrà essere necessariamente limitata al più breve tempo possibile. Auspichiamo che la Città Metropolitana rafforzi l’investimento sull’edilizia scolastica superiore, lavorando insieme a scuole e territori per un piano di interventi condiviso, capace di rispondere alle esigenze didattiche e di offrire ambienti funzionali e sostenibili. Rinnoviamo quindi l’invito a riprendere il progetto originario del nuovo Liceo Agnoletti che prevede la realizzazione di un piano aggiuntivo e nuovi spazi a disposizione della comunità scolastica".