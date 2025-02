Aggressione al bar, racconto choc: “Ha colpito una signora con un pugno in faccia”

Firenze, 2 febbraio 2025 – Nuova aggressione nel quartiere di San Jacopino. A raccontare i fatti è il comitato Cittadini attivi del rione che da tempo ormai si batte per la legalità attraverso un post pubblicato sui profili social. “Non è possibile andare avanti così: la gente ha paura”.

Secondo quanto si legge nel dettagliato racconto un uomo, in evidente stato di alterazione, nella mattinata del 2 febbraio all’interno di un bar del quartiere, avrebbe rubato un paio di occhiali a una donna che stava facendo colazione in compagnia della sua famiglia. “Alla richiesta sua e dei familiari di restituire gli occhiali – continua il racconto – il soggetto ha tirato un cazzotto alla signora. Il figlio l'ha difesa è ha bloccato il malvivente. Dopo poco sono arrivati i carabinieri e l'hanno ammanettato e portato via. Non si può stare tranquilli neanche a fare colazione. Qui tutte le istituzioni devono intervenire, come sono intervenute dopo l'aggressione del signore in via Finiguerra. Pronta una lettera indirizzata alla prefettura e al questore di Firenze.