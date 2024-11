Aggredito e malmenato a Cerbaia: "Mi hanno strappato la borsa"

Erano circa le 16 di ieri pomeriggio quando un negoziante di Cerbaia, frazione di San Casciano in Val di Pesa, dopo avere parcheggiato l’auto si è diretto ad aprire il negozio sulla via Volterrana quando improvvisamente si è trovato davanti due persone che dopo averlo spintonato e picchiato, gli hanno strappato la borsa che aveva con sé e sono fuggiti. A raccontarci questo grave episodio è N.P., l’uomo che ha subìto la rapina.

"Dopo avere lasciato mia moglie in negozio, sono andato a parcheggiare l’auto. Salendo le scalette che immettono sulla via Volterrana, ho notato, piegando la testa sotto l’ombrello due persone che mi si sono fermate davanti. Il tempo di scansarmi immaginando che volessero andare a piede nella direzione opposta e subito mi sono stati sferrati due pugni al torace, all’altezza dei polmoni, lasciandomi senza fiato. L’altro ha afferrato la cinghia della borsa che avevo a tracolla e me l’ha strappata"

Gli ha visti in volto?

"Certo, avevano due facce che facevano paura. Ho barcollato, poi ho gettato l’ombrello e d’istinto ho provato a corrergli dietro. Di lì a poco però sono saliti su una macchina e sono fuggiti in direzione Scandicci".

Nella borsa aveva dei valori?

"Avevo i miei documenti, carte di credito, il telefono".

Non c’era nessuno che ha visto quanto le è accaduto?

"No, pioveva e a quell’ora sono poche le persone in giro"

Ha chiamato i carabinieri?

"Sono tornato indietro e sono andato da mia moglie, da lì abbiamo chiamato i carabinieri, che sono arrivati pochi minuti dopo la telefonata"

Come sta ora?

"Le lascio immaginare, sono dolorante e ancora impaurito, solo a ricordarmi la faccia dei due mi pento di aver provato a rincorrerli".

Altra rapina, in serata, alla farmacia di Mercatale, dove le dipendenti e una cliente sono state affrontate da un uomo, con il viso coperto da un passamontagna, che ottenuto l’incasso con la minaccia di avere con sé un’arma, è scappato a piedi. Immediato l’allarme ai carabinieri, che si sono presentati in farmacia insieme al presunto rapinatore, che avevano fermato poco distante mentre tentava, pare, di rubare un’auto. Soluzione lampo e incasso restituito.