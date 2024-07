Aggredito all’alba. Botte, poi la rapina. Arrestato sedicenne

È stato circondato e aggredito da una baby gang composta da una decina di ragazzini, probabilmente tutti minorenni. Ed è stato malmenato, probabilmente a scopo di rapina. La disavventura è capitata all’alba di ieri mattina a Lido di Camaiore zona Fossa dell’Abate a un giovane turista fiorentino di 21 anni che, insieme ad alcuni amici stava rientrando in albergo attorno alle 5 di mattina dopo una serata trascorsa nei locali della costa.

Era stata una serata di divertimento come tante altre. Poi, secondo una prima ricostruzione, sulla via del ritorno, Il gruppetto è stato avvicinato da una decina di ragazzini che hanno preso il ventenne a calci e pugni. Inizialmente senza un motivo apparente. Poi l’aggressione ha assunto i contorni della rapina. Infatti, quando il giovane fiorentino è stata sopraffatto, gli è stato portato via il telefonino e il portamonete.

Gli amici della vittima hanno chiamato il 112 e all’arrivo dei carabinieri il gruppetto dei ragazzi minorenni si è dileguato, gettando a terra telefonino e portafogli. probabilmente per non farsi sorprendere con la refurtiva in mano.

La vittima è stata medicata al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia: ha riportato ecchimosi e ferite al volto giudicate guaribili in 15 giorni.

I carabinieri sono riusciti a fermare uno degli aggressori, un 16enne risultato residente a Firenze, che è stato affidato a un centro per minori. Indagini sono in corso per rintracciare anche gli altri. Saranno ascoltati nuovamente sia la vittima dell’aggressione sia il minorenne bloccato che, a quanto pare, non si conoscevano fra loro. Saranno visionate anche le immagini delle telecamere pubbliche e private installate in zona.