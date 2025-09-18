Aggredisce la moglie in strada, denunciato dalla polizia municipale a Firenze

Firenze, 18 settembre 2025 - Ha aggredito la moglie in strada ma è stato bloccato e denunciato dalla Polizia Municipale allertata da alcuni passanti. Il protagonista dell’episodio è un 39enne straniero. La vicenda risale ad alcuni giorni fa. Una pattuglia in servizio pomeridiano nella zona di viale Milton è stata fermata da due passanti che hanno denunciato un'aggressione ai danni di una donna maltrattata dal marito in strada con "strattoni e spintoni". L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e fermato. La vittima, una connazionale di 37 anni che ha rifiutato l'assistenza medica, ha raccontato che la lite era scoppiata per futili motivi e che il marito ubriaco l'aveva spinta a terra. Durante la denuncia, la donna ha rivelato che non si trattava di un episodio isolato e che anzi in passato aveva già subito altre violenze e che il marito, a causa dell’abuso di alcol, spesso aveva un comportamento aggressivo anche nei confronti dei figli. L'uomo, già noto alla Polizia Municipale per guida in stato di ebbrezza, è stato denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi. La donna e i tre figli sono stati trasferiti in una casa sicura. Le eventuali responsabilità della persona coinvolta, si ricorda in una nota del Comune, saranno comunque accertate nelle opportune sedi di giustizia, al momento per la stessa vale la presunzione di non colpevolezza.