Agesci festeggia i 40 anni con una cena nel borgo

E’ da sempre punto di riferimento, non solo per la Valdisieve, dove è attivo da tempo, ma più in generale per tutti i territori dove, a livello nazionale, è presente ed operativo. Il gruppo Scout Agesci di Pontassieve festeggia i suoi primi quarant’anni di attività. Un lavoro portato avanti con impegno e dedizione, nel nome dei valori e della crescita dei giovani. Domenica 11, il gruppo Scout Agesci Pontassieve festeggerà questo importante compleanno con un appuntamento in centro. Il programma della giornata prevede alle 18 la Santa Messa nella Chiesa di San Michele Arcangelo. A seguire, il rinnovo delle promesse e, dalle 20, una cena nel borgo, con prenotazione obbligatoria.

Il Gruppo Scout Pontassieve, nato nel 1983, fa parte dell’Associazione guide e scout cattolici italiani. Attivo con numerose iniziative e progetti anche sul territorio della Valdisieve, il Gruppo conta ormai nella nostra zona su oltre 150 iscritti. Tutte persone, in grandissima parte giovani, che condividono i valori degli scout e che per questo sono costantemente protagoniste nell’ambito d’iniziative ed opportunità che Agesci, anche in Valdisieve, propone con costanza. Per tutte le info è possibile scrivere a [email protected]

Leonardo Bartoletti