Agenti con le torce sui tetti dei palazzi. Paura e sgomento fra i residenti. Cercavano i ladri d’appartamento

Momenti di apprensione venerdì verso le 23 in via Canova, alla vista di alcune persone sui tetti, davanti all’Esselunga. Un grande condominio di sei piani, dove è ancora viva nella memoria l’estate 2022 in cui dei ragazzini incoscienti avevano il vizio di intrufolarsi nei palazzi e salire sui tetti della vicina piazza Matas per delle challange con gli skateboard. Sono stati alcuni vicini a chiamare la polizia, che li ha subito rassicurati: "Le persone sui tetti che vedete, sono agenti". Gli agenti erano a caccia dei topi d’appartamento. Nel condominio si era appena verificato un furto in una casa, in assenza dei proprietari, e i vicini avevano chiamato il pronto intervento. I ladri sono fuggiti e ad una signora del condominio è parso di sentire dei rumori provenire dal solaio; così gli agenti sono saliti a controllare, ispezionando ogni anfratto, ma dei delinquenti nessuna traccia.