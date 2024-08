After Firenze Suona Contest. Artisti emergenti alla ribalta

Nuovi appuntamenti con la rassegna ’After Firenze Suona Contest’ del festival Firenze Suona 2024, per promuovere la migliore musica emergente italiana e offrire concerti ai vincitori e finalisti del concorso. Domani sera (ore 20) al Fico Bistrò (area Pettini Burresi in via Faentina) è in programma il concerto degli ’Smitch in Blu Ray’, primi classificati al contest. La loro è energia in movimento su strade insolite che si incontrano tra un rap ermetico con narrativa metaforica d una musica trasversale tra alt rock e psycho funk. La band di Recanati è attualmente in tour in tutta Italia e condivide palchi con Meganoidi, Pierpaolo Capovilla, Mutonia, Erio, YS LaVey, Paolo Benvegnù e altri. Sabato 24 agosto, stessa location stesso orario, sul palco ci sarà la cantante e compositrice Meri Lu Jacket, seconda classificata e vincitrice del premio femminile del Firenze Contest. Nata nel Regno Unito ma cresciuta in Italia, la giovane è laureata in Songwriting presso la British modern music university a Bristol. Le sue esibizioni sono coinvolgenti per la sua innata capacità di mescolare diversi stili musicali. Al momento sta collaborando con musicisti come Tony Moore, ex membro di band come Iron Maiden e Cutting Crew, quest’ultimo famoso per il brano iconico ’Died in Your Arms’.

Big Chungus, Apollineo, Bernardo Sommani e Smitch in Blu Ray saranno il 25 agosto(ore 19) allo Stony Pub (via di Rosano a Bagno a Ripoli). Big Chungus è la band di giovanissimi studenti dell’Alberti Dante, vincitrice del premio Firenze Suona di Schoolvision 2024, mentre Apollineo è un cantautore calabrese che vive a Firenze dove si esibisce regolarmente, portando con sé un vasto repertorio artistico di brani propri e inediti e cover italiane e internazionali. Sommani, invece, è un cantautore toscano, studia chitarra jazz al conservatorio ma la sua carriera musicale inizia dal punk e si snoda tra rock, crossover, jazz e musica popolare.

Infine, il 27 agosto (ore 21,30) il duo milantese Not My Value e And The Bear, la ’one bear band’ del polistrumentista francese trapiantato nelle Marche Alex si esibiranno all’Ultravox, il prato della Tinaia alle Cascine. Sono tutti a ingresso gratuito gli eventi della nona edizione del festival estivo di Firenze Suona per Estate Fiorentina, realizzata anche col contributo di Fondazione CR Firenze e diretta da Elisa Giobbi.