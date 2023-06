Affitti turistici, i proprietari contro le restrizioni "Pronti a contestare lo stop anche in tribunale"

Più di 120 host fiorentini si sono ritrovati in assemblea nello spazio delle Murate per parlare della cosiddetta “delibera Nardella“, il provvedimento con cui il sindaco vuole frenare la proliferazione di affitti turistici. I 120 piccoli imprenditori, tanti dei quali vivono gestendo immobili, hanno deciso di dare mandato ai propri legali per valutare la possibilità di procedere contro lo stop imposto dal sindaco all’apertura di nuove locazioni brevi. "Andremo avanti anche con gli incontri con il Ministero e porteremo avanti la nostra battaglia a tutti i livelli": spiega uno dei portavoce di Myguestfrieend Luca Panattoni. Ad aprire la discussione il presidente dell’associazione, Gianni Facchini. Per l’associazione di host fiorentini, "con grande sfrontatezza si cerca di addossare ai cittadini la colpa dei guasti causati da decenni di politica miope che ha svuotato il centro storico di funzioni (tribunali, università, banche) senza prevedere sostituzioni, che ha favorito la crescita della grande distribuzione in periferia a scapito dei negozi di vicinato, che ’gestisce’ centinaia di alloggi popolari inagibili per mancata manutenzione, che si compiace di svariati ’studentati’ farlocchi senza provvedere ad aumentare quelli veri, che non riesce a contenere la movida molesta e a migliorare una sicurezza precaria". Poi l’associazione va giù duro: "Un Comune che tollera una gestione della giustizia le cui procedure per rientrare in possesso di un immobile durano anni durante i quali un proprietario è obbligato a pagare tasse su ricavi inesistenti, Imu, utenze e spese condominiali. Siamo solidali con chi ha problemi abitativi, ma non possiamo essere i capri espiatori".

Rossella Conte