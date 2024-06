Affitti record e invasione in centro. La svolta è attesa

In città gli affitti brevi a locazione turistica sono ormai arrivati oltre quota 12.300. L’82% si trova nel centro storico, mentre per gli affitti 4+4, quelli transitori, ma anche i 3+2 le cifre viaggiano anche a 29 euro al metro quadro. In pratica? Un bilocale rischia di costare fino a 750 euro al mese, bollette escluse. Troppo per studenti, troppo per le famiglie. Tanto che, da mesi, associazioni di inquilini, sindacati chiedono un giro di vite: prezzi calmierati e a misura con il costo della vita. La giunta Nardella ha provato a mettere un freno agli effetti collaterali del turismo di massa e della rendita, chiudendo all’apertura di nuovi AirBnb nell’area Unesco. Sarà sufficiente? La sfida più grossa resta delocalizzare il fiume di turisti che invade la città. E qui il Comune avrà voce in capitolo.