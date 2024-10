Affitti, mano tesa del Comune. Bonus per famiglia in difficoltà

Anche per il 2024 i Comuni del Valdarno e della Valdisieve gestiscono, a livello interterritoriale, i contributi affitti. L’avviso per l’assegnazione del bonus è pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e fornisce tutte le informazioni sui requisiti e modalità per la presentazione della domanda, entro la scadenza fissata per il prossimo 23 novembre.

Potranno richiedere il contributo i residenti nei Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo con titolarità di un regolare contratto di affitto ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza.

I richiedenti non dovranno avere, tra l’altro, diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare che si trovino a distanza pari o inferiore a 50 chilometri e il valore del patrimonio mobiliare non dovrà superare i 25mila euro. Per i requisiti di tipo economico, per la cosiddetta fascia A il limite di reddito sarà uguale o inferiore all’importo di due pensioni minime Inps per il 2024 (15984,02 euro) con un’incidenza del canone di affitto non inferiore al 14% mentre per la fascia B dovrà essere compreso tra 15984,02 euro e 32194,74 euro con un’incidenza del canone non inferiore al 24%. Il limite del valore Isee è invece di 16.500 euro. La domanda può essere compilata esclusivamente on line per i soli possessori del sistema pubblico di identità digitale – SPID.