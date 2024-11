Affitti brevi a Firenze, sos sicurezza. Ministero e Comune contro le keybox: “Non si traccia chi entra”

La ministra spiega che in questo modo «arrivano nei nostri condomini, nelle nostre case, persone che non vengono identificate, che prendono la chiave ed entrano nell’appartamento e questo credo che confligga anche con quelle che sono le leggi sulla sicurezza della nostra nazione». La novità annunciata nel G7 è che sul tema sicurezza Santanché parlerà direttamente col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «Come sempre faremo un confronto – afferma -. Però si è posto un tema che esiste e che adesso dobbiamo studiare quali siano le migliori soluzioni».

«Il tema della sicurezza - conclude - è un tema che ci sta molto a cuore perché più sicurezza vuol dire più libertà per i nostri cittadini, ed è un tema che assolutamente porterò al ministro competente per capire come possiamo risolverlo».

Santanché e Funaro hanno approfondito insieme l’argomento. Non è un nato asse, spiegano da Ponte Vecchio, anche perché nelle ultime 48 ore sono arrivate diverse bordate da una e dell’altra parte. Però, c’è un inizio di strada sulla base del lavorare in sinergia, a tutti i livelli delle istituzioni. Concetto tanto caro a Funaro, come ripete spesso.

«Accolgo favorevolmente la disponibilità della ministra Santanchè a collaborare e a confrontarsi con il ministro Piantedosi per far fronte al problema della sicurezza legato alle keybox – spiega la sindaca -. Come ho avuto modo di affermare, le keybox sono una questione di decoro, ma anche di sicurezza».

«A tal proposito, ho già iniziato una riflessione e un confronto con la prefetta Ferrandino per decidere insieme come muoverci e quali misure potranno essere applicate per fermare il fenomeno keybox che sta invadendo le città», conclude Funaro. Sinergia, a tutti i livelli (incluso l’arrivo dei nuovi agenti delle forze dell’ordine, promessa mantenuta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi). È un punto di partenza.