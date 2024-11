Affido temporaneo, partono le visite

Il gruppo dell’affido culturale va in gita: domani andrà in visita allo studio di dipinti e sculture dell’artista Piero Gensini alle Gualchiere di Remole. Ne fanno parte gli adulti (alcuni già genitori affidatari) che si sono resi disponibili a accompagnare bambini che provengono da famiglie in difficoltà a visitare gratuitamente luoghi di cultura o portarli al cinema o a teatro. Un affido "temporaneo" che permette di trasmettere ai più giovani la passione per la cultura e la bellezza con cui probabilmente questi bambini non avrebbero modo di entrare in contatto. Allo stesso tempo, il progetto ideato e promosso dal Comune con la Società della salute fiorentina e il Centro affidi zonale, permette alla famiglie di conoscersi e creare una bella rete. Durante la presentazione pubblica dell’iniziativa, la Fondazione Salus et Vita di Giovannelli e Nesti ha consegnato al Comune una donazione di tremila euro: permetterà di sostenere le spese di ingressi e biglietti delle attività in programma nei prossimi mesi. Una trentina al momento le famiglie che hanno aderito al progetto intitolato "Vengo anch’io? Ti porto io!" che coinvolge una decina di ragazzi tra i 6 e i 13 anni segnalati dai servizi sociali del Comune.

Manuela Plastina