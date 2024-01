Affari tuoi: Angelica accetta 32.000 euro, ma nel suo pacco ce n'erano 300.000

Firenze, 20 gennaio 2024 – È andata avanti seguendo il suo istinto. Angelica da Rignano sull'Arno è stata questa sera, 20 gennaio, protagonista su Rai1 del programma Affari tuoi condotto da Amadeus. Ha rifiutato le prime offerte del dottore, quella da 10mila euro e pure quella (proposta per ben due volte) da 15mila euro e anche quella da 21mila euro. Ha ceduto solo a quella da 32mila euro pensando ai suoi due figli e al mutuo imminente, ha raccontato in trasmissione.

Neanche trentenne, accompagnata dalla madre, Angelica è andata dritta con il pacco numero 19 fino all'offerta che l'ha convinta a non continuare a sfidare la sorte. Sospirone verso il finale, tiratissimo quando tre pacchi rossi da 5mila, 10mila e 300mila euro e i blu erano a quota zero, 75 e 200 euro. Eliminato un altro blu, si va avanti ormai a offerta accettata. Il rosso domina sullo schermo, ma restano sempre il minimo e il massimo delle quote ancora da svelare.

Tre pacchi alla fine, nel numero 7 si nasconde lo zero. L'incognita è ormai fra 5mila e 300mila euro. Nel pacco di Angelica, che torna in Toscana non certo a mani vuote, c'era però purtroppo un montepremi da sogno: 300mila euro.