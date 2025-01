Aeroporti, il 2024 è stato un anno da record

Toscana Aereoporti chiude il 2024 superando per la prima volta i 9 milioni di passeggeri transitati per gli scali di Pisa e Firenze, pari al +10,7% sul 2023, reso possibile dall’aumento dei voli passeggeri commerciali (+7,5%) e al miglioramento del tasso di riempimento degli aerei (85,3%, +1,6%) . Il Galilei di Pisa, con 5.547.008 passeggeri, ha registrato una crescita dell’8,6% sul 2023, mentre il Vespucci di Firenze ha chiuso il 2024 con 3.516.925 passeggeri (+14,3%). Anche il traffico cargo mostra segni positivi: oltre 13mila tonnellate di merce e posta trasportate (+0,8% sul 2023). Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, parla di "tappa storica", sottolineando che "i lavori di ampliamento del terminal di Pisa sono un progetto chiave per accogliere ancora più passeggeri. Intanto proseguiamo con le attività legate al masterplan di Firenze, confermando il nostro impegno per lo sviluppo del territorio e per affrontare con successo le sfide future".