Aeronautica militare da cento anni

La nostra Aeronautica Militare celebra il 100° anniversario della sua costituzione anche con l’emissione di otto francobolli commemorativi tutti con valore in tariffa B corrispondente a €. 1,20 tra i quali - per il tema trattato - vola un’insolita congiunta dell’Italia con la Città del Vaticano e il Sovrano Militare Ordine di Malta relativamente a un francobollo stampato in 50.000 foglietti dove si riproduce il veicolo Siai Marchetti S.82 Marsupiale dell’Aeronautica Militare concesso a suo tempo in dotazione al Sovrano Militare Ordine di Malta, mentre sorvola Roma e Città del Vaticano che sono ben riconoscibili da un particolare della Cupola di San Pietro. Sei francobolli sono invece stati racchiusi in un foglietto stampato in 80mila esemplari (per un totale di 480mila francobolli) dove nelle vignette sono riprodotte le immagini di altrettanti veicoli che hanno fatto la storia della Aeronautica Militare tra i quali Aeritalia (Fiat) G.91 R-1 B e Panavia Tornado Ids. Nella vignetta dell’ottavo e ultimo francobollo stampato singolarmente con una tiratura di oltre 250mila esemplari si riproduce su un fondo bianco il logo del centenario della Aeronautica Militare con la legenda "In volo verso il futuro" . Auguri al Circolo Filatelico Fiorentino fondato il 16 aprile 1923 che festeggia i 100 anni di attività filatelica e culturale con una importante mostra documentale (in collaborazione con Unuci) che sarà suggellata da un annullo speciale disponibile dal 18 aprile nello spazio filatelia di Firenze in via Pellicceria 3.