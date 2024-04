Adriano Olivetti e le architetture. Oggi un incontro

C’era un legame particolare fra l’ingegnere Adriano Olivetti e Firenze, tangibile e visibile e ancor oggi nel palazzo che fece costruire in via S. Caterina d’Alessandria 32, uno dei più iconici dell’architettura strutturalista in città. In occasione del 123esimo anniversario della nascita dell’imprenditore piemontese, Seeds of Florence - la rivista su Firenze contemporanea fondata e diretta da Sabrina Guzzoletti - propone oggi pomeriggio alle 18 l’incontro dal titolo ’Umanesimo Contemporaneo. Il paradigma Olivetti a Firenze: utopia ‘concreta’ e cultura d’impresa’. L’appuntamento è proprio Palazzo Olivetti in via S.Caterina, sede di Fideruram. Presentati dalla stessa Guzzoletti e da Claudio Formisano (Divisional manager di Fideuram), interverranno l’architetto Egidio Raimondi, il professor Giovanni Maggio e la professoressa Caterina Toschi.

O.Mu.