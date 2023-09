"Adottiamo il modello New York a Firenze: una soluzione radicale?"

"In questi giorni di ripopolazione delle città dopo gli esodi estivi, il problema degli affitti turistici esplode". La denuncia arriva dal presidente dell’Aduc Vincenzo Donvito. "Gli studenti delle città universitarie che avevano evidenziato la mancanza di affitti a prezzi abbordabili, dopo clamore mediatico e promesse di ogni tipo, sono punto e a capo" aggiunge.

"Ci focalizziamo su una media città, Firenze. Occorre evitare il consolidamento economico irreversibile di proprietari e imprenditori dell’Airbnb, e relativo indotto. Il metodo potrebbe essere quello che chiameremo “New York”, città in cui l’amministrazione ha vietato gli affitti inferiori ai 30 giorni, ed ha già vinto le cause intentate dai contrari. Soluzione radicale per una città che ha quasi perso le proprie radici umane. E rilanciare così un turismo dove i visitatori possano incontrare una città di viventi. Difficile? Ora siamo al bla bla. Per molti, soprattutto istituzionali, il “bla bla” è metodo politico per non cambiare nulla. Applicato il metodo New York (immaginiamo ricorsi e contro ricorsi), ci saranno evidenti risvolti… ma confrontiamoci e discutiamo mentre, nel frattempo è stata bloccata la degenerazione della situazione. Non è meglio?".