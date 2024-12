Addizionale Irpef, Forza Italia mobilita i Comuni

Forza Italia a livello provinciale e regionale si mobilita contro l’aumento dell’addizionale Irpef deciso dalla giunta regionale. E in Mugello sono previste numerose iniziative. "A dicembre – spiega Saverio Zeni (nella foto), consigliere comunale di Dicomano - saremo presenti con gazebo in diversi comuni del territorio, come Dicomano, Borgo San Lorenzo, Palazzuolo e Barberino di Mugello. È un’occasione per i cittadini di far sentire la propria voce e dire basta a chi promette una cosa e poi ne fa un’altra. L’obiettivo è sostenere un emendamento al bilancio regionale per tornare all’aliquota precedente". Accanto ai gazebo informativi non mancherà l’attività istituzionale con la presentazione di mozioni nei consigli comunali.

"Inizia una mobilitazione importante per chiedere a Giani di mantenere gli impegni – spiega il segretario regionale di Forza Italia, Marco Stella –. Non possiamo accettare che questo aumento diventi strutturale".

Anche Raffaella Ridolfi, consigliere comunale a Marradi e nel Consiglio dell’Unione dei Comuni del Mugello, lo sottolinea: "Abbiamo depositato mozioni sia nei consigli comunali che nell’Unione dei Comuni per evitare che i cittadini debbano subire ulteriori sacrifici a causa della cattiva gestione del governatore Giani. Questo aumento non è giustificato tanto più se si considerano i servizi resi totalmente insufficienti in special modo per le aree interne". Durante la mobilitazione, saranno distribuiti volantini che illustrano i rincari per ogni fascia di reddito. Vittoria Boni, consigliere comunale di Borgo San Lorenzo, è critica: "Ci avevano assicurato che si trattava di un provvedimento eccezionale per coprire i buchi della sanità. Ora scopriamo che l’aumento è diventato strutturale".

Paolo Guidotti