Addio Lara Colzi un’istituzione del Maggio musicale "Grande umanità"

Si è spenta Lara Colzi, un’istituzione del Maggio. Così la ricorda Valdo Spini: Lara Colzi ha dato un grande e appassionato contributo al Teatro nel contatto con gli artisti e in particolare con quelli che venivano dal suo paese, la Russia. In lei trovavano non solo un punto di appoggio organizzativo ma anche umano. Mi associo al dolore del marito Ottaviano Colzi, dei figli e delle loro famiglie.