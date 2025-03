Addio allo storico volontario. Comunità in lutto per Martelli

È scomparso, a 78 anni, Mauro Martelli, storico punto di riferimento della Pubblica Assistenza di Signa. "Ci ha lasciato il nostro caro Mauro – hanno scritto i responsabili dell’associazione -, volontario per vera passione. Dopo l’inizio del suo percorso da volontario, 25 anni fa, instancabile è stata la sua presenza, la voglia di lottare per far crescere la sua Pubblica Assistenza. Ha ricoperto negli anni cariche importanti nel Consiglio direttivo, prima come responsabile della Protezione civile e poi come coordinatore dei volontari fino al 2018 quando la malattia lo obbligò a interrompere il servizio attivo, pur rimanendo iscritto e parte dell’Associazione". Mauro lascia una figlia e un’intera comunità che gli ha voluto bene.