Addio al professor Renzo Sprugnoli. Ordinario di informatica a Firenze. Ha rivoluzionato il corso di laurea

Dolore per la scomparsa di Renzo Sprugnoli, professore ordinario di informatica all’Università di Firenze. E’ stato proprio l’ateneo fiorentino a dare la notizia della morte, avvenuta martedì a Pisa. Sprugnoli aveva 82 anni ed ha svolto ricerche e pubblicato articoli scientifici sui linguaggi di programmazione e i sistemi di gestione delle basi di dati. Ha inoltre studiato le loro applicazioni nel campo medico e in quello bibliotecario.

Il professore era nato in provincia di Genova, precisamente a Cogoleto nel 1942 e si era laureato in scienze matematiche alla Normale di Pisa. Aveva iniziato la carriera accademica come ricercatore del CNR e poi come professore associato al dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. Dopo un periodo all’ateneo di Padova, arriva nel 1991 all’Università di Firenze dov’è stato ordinario di Informatica fino al pensionamento, tenendo insegnamenti e svolgendo attività di ricerca su svariate tematiche.

E’ stato lui a trasformare il corso di laurea da Scienze dell’Informazione (quadriennale) al corso di laurea in Informatica a cinque anni associato al corso di Diploma in Informatica, rendendo il percorso formativo più moderno.