Addio ad Anna Nocentini, malata di Sla. Consigliera di Rifondazione e attivista Palagi: "Era comunista e cattolica"

È morta Anna Nocentini (nella foto), storica consigliera comunale di Firenze per Rifondazione Comunista. Era affetta da tempo da Sla. "Ha fondato ed è stata presidente di Adina - Associazione per la difesa dei diritti delle persone non autosufficienti. - ricorda Dmitrij Palagi, consigliere di Sinistra Progetto Comune - Come ha scritto nel suo ultimo appello al voto: ha visto la sofferenza e ha dovuto imparare a soffrire. Il suo impegno politico è proseguito anche dopo l’esperienza istituzionale, nel lavoro con il gruppo di Sinistra Progetto Comune. Era comunista e cattolica. Le due cose non si sovrapponevano, ma arrivavano alla stessa finalità, di vicinanza alle persone, senza moralismo, ma con un’etica non scalfibile da nessuna avversità, con il senso delle comunità e dell’appartenenza".