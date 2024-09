Addio ad ’Albertone’. Storico volontario e militante del Pd

Alberto Nardi era una presenza fissa, gentile, attiva a Bagno a Ripoli, in qualsiasi manifestazione. Schivo, non amava apparire, ma c’era sempre, pieno di voglia di fare. Era nato il 25 giugno 1942, risiedeva a Grassina da tempo immemore con l’amata moglie Carla Cammilli. Alberto, detto Albertone dai suoi amici, era da sempre iscritto al Pd di Bagno a Ripoli che ora lo saluta per l’ultima volta con un commovente ricordo sui social. Anche il sindaco Francesco Pignotti, gli ha dedicato un ultimo saluto. "Con Alberto Nardi, Bagno a Ripoli perde una grande persona - sottolinea il primo cittadino -. Per me e per molti di noi un caro amico e un consigliere prezioso. Un uomo perbene che aveva a cuore la sua comunità, un militante del Pd, sempre discreto". Lo ricorda con una foto, con il cappello da cuoco in testa, il grembiule e un grande pentolone, in una delle ultime Feste dell’Unità di Mondeggi.

Manu.Pla.