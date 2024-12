Addio a Roberto Vergelli. Era uno dei più attivi volontari della CdP

Con il 2024 Impruneta ha dovuto salutare un suo grande concittadino: se n’è andato "I’ Verge", come tutti lo chiamavano. Roberto Vergelli (nella foto) aveva 78 anni. Lascia la moglie Simona e il figlio Stefano. Ma lascia anche il suo paese, a cui era legatissimo. L’annuncio della sua morte è stato dato dalla Casa del Popolo di Impruneta, di cui era uno storico, appassionato e instancabile volontario. "Ciao Roberto, ci hai lasciato troppo presto – scrivono di lui i "colleghi" della CdP -. La nostra Casa del Popolo non sarà più la stessa senza te. Perdiamo un pezzo della nostra storia recente. Avere una persona come te tra di noi ci ha sempre dato quella la tranquillità che ce l’avremmo fatta: “Ci pensa I’ Verge“. Ci mancherai. Mancherai a tutti". Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia Vergelli e tutti ricordano Roberto per il suo sorriso, la sua capacità di accogliere, la disponibilità e il suo essere – come dicono in molti – "un uomo d’oro".