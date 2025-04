Addio a Maidoff, il pittore innamorato di Firenze

L’artista statunitense Jules Maidoff (nella foto), pittore figurativo dalla fantasia straripante e l’inventiva esplosiva, con una vena di forte senso drammatico, è morto a Firenze all’età di 91 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato ieri dalle famiglie Maidoff, Milligan e Ginsborg ricordando "l’amato padre e maestro" che verrà salutato in forma riservata il 6 maggio, dalle 15 alle 18, giorno del suo 92° compleanno. Maidoff, che viveva e lavorava dal 1973 a Firenze, è stato il fondatore di una delle più importanti scuole internazionali di arte in Europa, la Saci (Studio Arts Center International), che ha formato migliaia di giovani, a partire dai primi 12 studenti del 1975.

Nato a New York il 6 maggio 1933, nel popolare quartiere del Bronx, da una famiglia di origini russo-rumeno-ebree, Maidoff si laureò al New York City College nel 1956, lo stesso anno in cui vinse l’ambita borsa di studio Fulbright con la quale ebbe la possibilità di visitare per la prima volta Firenze, dove completò la sua preparazione nella grafica e nella pittura. Tornato a New York, allestì le sue prime mostre personali con notevole successo di critica e di pubblico. Molti suoi lavori sono stati acquisiti da importanti musei e da diversi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come George Harrison, Paul Mc Cartney, Mick Jagger e altri.

Fino al ’73, anno in cui si trasferì stabilmente a Firenze, Maidoff ha esposto nelle più importanti gallerie degli Usa e la sua collaborazione è stata richiesta per promuovere innumerevoli eventi e manifestazioni anche come graphic designer. Nel 1975 Maidoff fondò lo Studio Art Centers International (Saci) di Firenze, frequentato da studenti di tutto il mondo, del quale è stato direttore ed insegnante fino al 1998. Instancabile visionario, Maidoff con la sua pittura ha creato uno spazio indefinito attraversato da figure fluttuanti, nuovi scenari popolati da uomini e donne che sono i personaggi di una originale mitologia. Maidoff ha realizzato più di 200 personali in tutto il mondo.