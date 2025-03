Addio a Giorgio Banchelli, punto di riferimento per le bocce

Grande dolore a Sesto, e non solo fra gli sportivi, per la morte, a 86 anni, di Giorgio Banchelli (nella foto), pilastro delle bocce sestesi per decenni punto di riferimento dello sport bocce a livello locale e in Toscana. Presidente della Bocciofila Casa del Popolo di Colonnata fin dagli anni ’70, Banchelli si era impegnato per la costruzione del Bocciodromo Comunale attraverso un lungo dialogo con l’amministrazione comunale, culminato nell’inaugurazione dell’impianto di via D’Azeglio nell’area del Neto, attuale casa della Bocciofila Sestese, 25 anni fa. Si deve a lui e al suo gruppo l’organizzazione della storica gara giovanile nazionale, il Trofeo Egizio Fiorelli, che proprio tra qualche giorno, il 6 aprile, vedrà la sua cinquantesima edizione. Che, per forza di cose, non potrà che essere, quest’anno, particolarmente sentita.

"Giorgio – ricordano Carlo Donati e Giorgio Mazzanti che con Banchelli hanno collaborato a lungo - era una grande organizzatore, una persona di larghe vedute, capace di coinvolgere tutta Sesto Fiorentino, in particolare i ceramisti del territorio, che mettevano a disposizione premi per tutte le tante gare organizzate. Giorgio aveva capacità sotto tutti i punti di vista, con lui si pensava sempre al domani, in maniera positiva".

"Eravamo una famiglia – prosegue Mazzanti – tutti collaboravamo per la buona riuscita delle manifestazioni. In particolare, per il Trofeo Fiorelli ci organizzavamo per l’ospitalità di 200 persone, attraverso volontari che cucinavano, collaborazioni con l’amministrazione e con le scuole per gli alloggi, macchine private e noleggio di pullman per gli spostamenti".

L’eredità di Giorgio Banchelli è stata raccolta dalla dirigenza della Bocciofila Sestese, profondamente scossa, e non potrebbe essere altrimenti, da questa grave perdita.

Sandra Nistri