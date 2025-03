Addio a Gianni Sarti: "Una persona buona". Comunità in lutto

Se n’è andato ieri dopo una breve malattia Gianni Sarti, un amico di tanti ad Antella e non solo. Dipendente del poliambulatorio della Misericordia, "era una persona buona e altruista, un’anima gentile che ha dato tanto, in mille modi, ad Antella e alla nostra comunità" lo ricorda con affetto il sindaco Francesco Pignotti. La frazione piange uno dei suoi cittadini più impegnati e amati, "una persona per bene, positiva, empatica, che ha sempre avuto attenzione per gli altri", lo ricorda l’amico Enrico. Aveva solo 45 anni. Lascia la moglie e l’adorata figlia di 11 anni, oltre ai genitori e a tanti amici. L’ultimo saluto sarà oggi alle 14 nella chiesa di Badia a Ripoli a Firenze.