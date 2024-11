Addio a Franco Mariani. Ha dedicato la vita a Firenze e alle sue storie

Era una presenza fissa per raccontare i momenti più importanti della chiesa fiorentina e delle tradizioni di Firenze. E lo ha fatto fino a poche settimane fa, quando un tumore al pancreas lo ha costretto a fermarsi. È morto l’altra notte il giornalista Franco Mariani. Aveva 60 anni. Dopo gli studi in teologia, ha iniziato la sua carriera collaborando con varie testate religiose e con “L’Osservatore Romano” per poi passare a quotidiani, agenzie, radio e tv. Attualmente collaborava con i programmi dell’accesso di Rai Regione e con Lady Radio. Vaticanista, critico cinematografico, già membro dell’Associazione stampa toscana e del Sindacato critici cinematografici, è stato nella giunta regionale e nazionale del Gus (Gruppo uffici stampa) e dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana), che oggi lo piangono. A livello amministrativo, è stato membro della Commissione toponomastica del Comune. Tra gli ultimi incarichi, quello di ufficiale di stato civile per la celebrazione di matrimoni in Palazzo Vecchio. Appassionato di musica, è stato membro della giuria dello Zecchino d’Oro, Festival a cui ha dedicato un evento e un libro. Per anni è stato direttore artistico del Festival nazionale del cinema, teatro e televisione di Villa Basilica. Si è da sempre dedicato alla valorizzazione e al ricordo di grandi personaggi della chiesa, come il cardinale Ermenegildo Florit (suo unico biografo), padre Carlo Lano a cui ha fatto intitolare una via a Castagneto Carducci, monsignor Pio Alberto Del Corona portando avanti la sua causa di beatificazione. È stato uno dei massimi studiosi dell’Alluvione del 1966. Con Firenze Promuove da Mariani fondata negli anni ’90 e presieduta, ha ricostruito i nomi delle vittime permettendo di farli commemorare. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15 nella Pieve di Antella, accanto alla Misericordia per la quale negli ultimi anni ha curato le relazioni esterne, dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo emerito. Niente fiori, ma è gradita una donazione alla Fondazione Valsecchi per la ricerca sul tumore al pancreas.