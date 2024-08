Addio a Del Taglia. La città in lutto per l’imprenditore

Si è spento, a 98 anni, Armando Del Taglia, nipote del fondatore della "Angiolo e Armando Del Taglia", storica azienda di irroratrici per agricoltura fondata a Signa nel 1890 e per decenni tassello centrale dell’economia locale. Nella ditta, che fino al 1985 ha prodotto le note macchine per irrorare ramato rese popolari anche dal film "Il ciclone" e dalla scena di Massimo Ceccherini, hanno lavorato molte generazioni di signesi. Poi, proprio grazie all’intuizione di Armando, la riconversione dell’azienda, con la specializzazione nel settore allora pionieristico dell’irrigazione, nel quale opera tuttora, pur essendo stata acquisita da un’altra società. Nato a Signa, sposato con Tosca Becagli, conosciuta in paese ad appena 14 anni e scomparsa qualche tempo fa, Armando è poi vissuto sempre a Lastra a Signa e ha avuto tre figli, Arrigo, Alberto e Fabio, nipoti e bisnipoti. Oltre a essere noto per il suo impegno imprenditoriale, è stato un grande collezionista di minerali, in particolare quelli sviluppatisi all’interno del marmo. Oggi, vari oggetti delle sue collezioni sono stati donati al museo del marmo di Carrara e alla Certosa di Calci, dove si trova un’intera stanza a lui dedicata. Molte altre le sue passioni: dalla coltivazione dei cactus alla caccia, attività che aveva poi abbandonato per dedicarsi, al contrario, a proteggere e soccorrere gli animali. I funerali saranno celebrati alle ore 9.30 di oggi nella pieve di San Giovanni Battista