Addio a De Vita, prima donna in cattedra a giurisprudenza

"La scomparsa di Anna Maria De Vita lascia un vuoto profondo nell’accademia fiorentina e non solo". Cordoglio dell’ateneo fiorentino per la morte della professoressa Anna Maria De Vita, già docente di Diritto privato comparato. Era nata a Lucca nel 1941. Aveva iniziato la carriera accademica negli anni ‘60, diventando docente ordinario nel 1986: è stata la prima donna a rivestire il ruolo di professoressa di prima fascia alla Facoltà di Giurisprudenza. Ha insegnato fino al 2011. È stata direttrice del Dipartimento di diritto e comparato e penale e coordinatrice del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza italiana e francese (2002-2012), al quale ha dedicato un impegno costante, fornendo un contributo decisivo per il successo dell’accordo con l’Università Paris I Panthéon-Sorbonne. "Autrice di numerose pubblicazioni comparatistiche, espressione di originalità di pensiero oltre che di un profondo spirito critico - la ricorda l’università di Firenze -, ha rappresentato per allievi e colleghi un fermo punto di riferimento culturale e didattico, nonché un esempio di integrità, generosità e umanità". Inoltre, Anna Maria De Vita è stata presidente del Gruppo Italiano dell’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, più volte visiting professor in prestigiose Law School statunitensi, come la New York University, e per decenni docente a Parigi, dove nel 2016 le è stato conferito il dottorato honoris causa dall’Università Paris-Panthéon-Assas. "Prima ordinaria alla facoltà di giurisprudenza a Firenze, è stata un’amica e un esempio di dedizione, capacità e coraggio, a cui la mia generazione di accademiche deve molto": così ricorda la prof De Vita Cristina Giachi, consigliera regionale Pd e presidente della Commissione istruzione.