Addio a Cristina Gnoni Mavarelli. Curava la pittura del Seicento alle Gallerie degli Uffizi

La storica dell’arte Cristina Gnoni Mavarelli, curatrice della pittura del Seicento alle Gallerie degli Uffizi, è morta all’età di 65 anni a Firenze. L’annuncio è stato dato dal direttore Eike Schmidt. "È con grande dolore che, insieme a tutti colleghi delle Gallerie degli Uffizi, apprendo della morte prematura di Cristina Gnoni Mavarelli, curatrice della pittura del Seicento alle Gallerie degli Uffizi - scrive Schmidt in un comunicato di cordoglio - Con lei perdiamo soprattutto un’amica che con il suo sorriso e la sua eleganza rimane impressa nei nostri cuori. Cristina, esperta di pittura toscana, aveva una particolare passione per Filippo Lippi, che aveva studiato approfonditamente: passione e conoscenza che ha trasmesso anche in un video consultabile sul sito web degli Uffizi. Lì la rivediamo e sentiamo la sua voce, ricordando la competenza, il garbo e la gentilezza che la contraddistinguevano e che non dimenticheremo".