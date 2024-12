Adalina Ciaschi festeggia 100 anni a Malmantile con il sindaco Caporaso

Il Comune ha una nuova centenaria. Si tratta di Adalina Ciaschi, residente nella frazione collinare di Malmantile, che ha compiuto e festeggiato 100 anni nei giorni scorsi.

A portarle personalmente gli auguri, come è tradizione in questi casi, è stato il sindaco Emanuele Caporaso, che le ha fatto le proprie congratulazioni per il traguardo raggiunto, a nome di tutta la comunità lastrigiana.

A festeggiare Adalina nella sua casa di Malmantile e ad accogliere il sindaco i tre nipoti e alcuni dei pronipoti dell’anziana cittadina. Adalina Ciaschi ha sempre vissuto nella frazione lastrigiana, e nel corso della sua vita ha lavorato in uno dei tanti calzaturifici della zona.

Dopo la torta e le candeline di rito, il sindaco ha consegnato a Adalina anche una targa per commemorare la giornata.