Acquedotto Niente lavori alla Loggia: "Assurdo, è la zona dove servono di più"

La prossima settimana dovrebbe prendere il via il consistente pacchetto di lavori di rifacimento dell’acquedotto nell’area collinare di Querceto. Un intervento atteso da molti anni, visti anche i problemi a più ripresi manifestati dalla rete idrica della zona, che i residenti accoglieranno sicuramente con grande favore. Il ‘beneficio’, però, non sarà per tutti come sottolineano il presidente ed il vicepresidente dell’Associazione Antico Borgo di Querceto Lorenzo Paioletti e Alessandro Ricci: "Dalle informazioni ricevute dall’assessore competente Claudia Pecchioli – dicono – abbiamo saputo che i lavori inizieranno in via Biancalani nel tratto via del Cuocoex scuola poi proseguiranno nella parte alta del borgo, continueranno su via del Pallottolaiovia del Borgo ed infine termineranno su via Biancalani dall’ex scuola a via delle Cappelle. Dunque via della Loggia non è prevista! A più riprese è stato segnalato che via della Loggia è una strada comunale e che l’acquedotto, nella strada, è di dimensioni assolutamente insufficienti ed è completamente arrugginito. Ma a nulla sono servite le nostre segnalazioni". Secondo quanto riferito dal Comune ai rappresentanti dell’Antico Borgo i lavori su via della Loggia dovrebbero essere fatti in un secondo tempo ma – proseguono Paioletti e Ricci – "questo è assurdo anche dal punto di vista economico: impiantano un grande cantiere che lavorerà per diversi mesi su tutte le strade di Querceto e non intervengono su una via? La lasciano per un secondo tempo? Ci sembra assurdo". Da qui l’appello dell’associazione perché i residenti esprimano la loro perplessità e la loro protesta per la scelta. Nel frattempo, poi, l’Antico Borgo chiederà un incontro urgente al sindaco e all’assessore competente per sollecitare l’inserimento di via della Loggia nell’attuale appalto.