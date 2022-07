Acqua vietata a Firenze, ecco i consigli su come annaffiare le piante

Firenze, 28 luglio 2022 - Basta raccogliere l’acqua del risciacquo della cucina per annaffiare le piante senza problemi. Una pratica, questa, che i virtuosi portano avanti da tempo. Ma ora che il Comune di Firenze vieta di usare l’acqua per scopi diversi da quelli domestici e igienici, è bene che tutte le persone si ingegnino per preservare il più possibile l’oro blu. Insomma, avete lavato la frutta e la verdura? Tutta l’acqua rimasta non deve finire negli scarichi, ma va conservata per annaffiare le piante. E chi ha il giardino? La cosa più sensata è realizzare delle cisterne per la raccolta dell’acqua piovana. Certo, una soluzione non attuabile da mattina a sera. Ma chi non ce l’ha a disposizione è bene che ci pensi seriamente. Sono previste multe fino a 500 euro per chi non rispetta l’ordinanza comunale, che scadrà il 30 settembre.

Altri escamotage per salvare le piante? “Esistono dei gel, ma non vanno certo bene per tutta l’estate - spiegano dal vivaio Il Giardiniere, di via Faentina -. Sono utili per chi si assenta qualche giorno perchè mantengono la terra umida… Sinceramente, non c’è altra alternativa all’acqua per annaffiare”.

Le palline di acqua gel - ne andiamo alla ricerca in rete, - sono composte da una soluzione in gel a base di acqua (pari al 97%), al cui interno si trovano cellulosa e fibre vegetali, che permettono di gelificare il prodotto e darne la consistenza adatta.

Ma come funziona esattamente l’acqua gel per le piante? Dopo aver versato le sfere all’interno del vaso, i microrganismi presenti nel terriccio le disgregano, trasformandole in acqua che verrà quindi assorbita dalle radici.