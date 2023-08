Acqua scontata per 267 famiglie a Figline e Incisa

Sono 267 per il 2023 i beneficiari a Figline e Incisa del bonus sociale idrico integrativo, misura di sostegno per famiglie che prevede un rimborso nella bolletta dell’acqua. La percentuale di rimborso spettante è pari al 58,46% rispetto a quanto speso nel 2022, diminuita dell’importo del bonus sociale idrico nazionale. Sarà Publiacqua a provvedere all’applicazione dell’agevolazione direttamente in bolletta. Per i condomini, il bonus sarà erogato tramite amministratore. Solo 19 gli esclusi dal beneficio, per mancanza dei requisiti, documentazione obbligatoria mancante o non conforme. La graduatoria (scritta in modo da mantenere l’anonimato delle famiglie coinvolte) è scaricabile dal sito del Comune. Richieste o informazioni all’ufficio servizio sociale del Comune al numero 055.9125248.